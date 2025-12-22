Nasralla acusa a consejeros electorales de actuar bajo órdenes del «crimen organizado»

4 minutos

Tegucigalpa, 22 dic (EFE).- El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este lunes que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actúan bajo las órdenes del «crimen organizado» y acusó al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump, de «fraguar» un fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Los consejeros del CNE «no se manejan solos, reciben instrucciones, pero están recibiendo instrucciones del crimen organizado», subrayó el conservador Nasralla durante una protesta frente a la sede del ente electoral en Tegucigalpa.

El órgano electoral está compuesto por su presidenta, Ana Paola Hall (Partido Liberal); Cossette López (Partido Nacional) y Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya.

«Yo no pertenezco al crimen organizado, yo no soy parte del narcotráfico», enfatizó Nasralla, quien aseguró que la supuesta manipulación de resultados de las elecciones no es responsabilidad exclusiva de los candidatos actuales del Partido Nacional, sino que responde a una estrategia dirigida por Hernández.

«Este fraude no solamente fue fraguado por los nacionalistas que están de candidatos, fue fraguado desde los Estados Unidos por su líder, que es Juan Orlando Hernández. Él es el que está detrás de todo esto», insistió.

Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico después de ser extraditado tras la victoria de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, fue liberado a finales de noviembre tras recibir el perdón de Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones en Honduras.

Trump justificó el indulto al afirmar que el Gobierno del expresidente Joe Biden «tendió una trampa» a Hernández, quien en una carta dirigida al mandatario estadounidense, entre elogios, recordó la colaboración bilateral entre ambos países durante su primer mandato.

Nasralla denunció la manipulación del sistema de transmisión de resultados y aseguró que las actas electorales han sido «corregidas» para favorecer al candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, que lidera el recuento parcial.

«No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo estamos pidiendo que se cuente los votos, nada más», enfatizó el candidato, quien además afirmó que el Partido Nacional «controla» el CNE a través de la empresa encargada de la transmisión de los resultados.

Con el 99,92 % de las actas escrutadas, Asfura -quien cuenta con el respaldo de Trump- lidera el recuento con 1.391.989 votos (40,34 %), frente a los 1.362.358 sufragios (39,48 %) obtenidos por Nasralla, lo que arroja una diferencia de menos de un punto porcentual entre ambos.

En tercer lugar se sitúa la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien suma 661.454 votos (19,17 %).

Nasralla arremetió contra la cúpula del Partido Nacional, a quienes acusó de haber fingido una cercanía con su movimiento para luego traicionarlo mediante la manipulación del proceso electoral.

«Los nacionalistas fingieron ser amigos nuestros, pero sacaron sus garras en el momento en que empezó a funcionar desde los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández hizo ese tipo de fraude a través de David Matamoros aquí, para repetir lo del 2017», aseguró.

El candidato liberal advirtió sobre presuntas irregularidades para validar votos que no cumplen con el formato oficial y afirmó que representantes de su partido en el escrutinio especial de 2.792 actas, iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, han recibido «amenazas de muerte» para avalar el conteo. EFE

ac/rao/rcf