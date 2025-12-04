Nasralla descarta hablar de fraude, pero denuncia cambios repentinos en el escrutinio

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, afirmó este jueves a EFE que no puede asegurar que haya fraude en el conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre, aunque denunció una supuesta interrupción de un «pantallazo» en la página del ente electoral seguida de un cambio repentino en los resultados preliminares que favoreció a su rival Nasry Asfura.

«No (se puede hablar de fraude), porque todavía no se ha decantado» todo el proceso, señaló Nasralla, quien además recordó «los antecedentes de 2013 y 2017», cuando él también fue candidato presidencial en los comicios de esos años, afirmando que David Matamoros, miembro entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), le hizo «fraude» y «eso fue una vox populi».

El líder del Partido Liberal denunció este miércoles supuestas irregularidades en el conteo de votos, con el argumento de que en la madrugada «se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos», como describió en su cuenta de X.

Nasralla enfatizó que «después del pantallazo» en la páginas del CNE, los resultados se invirtieron «en cuestión de segundos: 1.073.000 para mí y 1.081.000 para el candidato del Partido Nacional», que es Nasry Asfura, respaldado públicamente por el presidente de EE.UU., Donald Trimp.

Aseguró que existen «otras irregularidades que es importante que la gente lo sepa», que buscan «crear una percepción de que el Partido Nacional ha ganado, metiendo estos datos en la madrugada».

«Quieren crear la percepción que el Partido Nacional va ganando por una diferencia de 20.000 votos y declararse ganadores, cosa que yo no hice desde el día martes y miércoles, que estaba ganando y no me declaré ganador», subrayó.

Nasralla indicó que, aunque el CNE reporta un 85 % de las actas escrutadas, una quinta parte presenta inconsistencias y que los resultados efectivamente verificados representarían apenas el 69 %.

Además, criticó a la empresa privada que lleva el control del recuento junto al CNE, señalando que nunca había llevado a cabo un trabajo de este tipo, y que uno de sus socios hondureño es candidato al Parlamento Centroamericano y el otro fue gerente de la otrora Empresa Energía Honduras (EEH).

Nasralla indicó que los observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) están al tanto de su denuncia.

Horas antes, denunció un «cambio de datos» en el conteo durante la madrugada, luego de que la página del CNE se «apagó», según declaró, y tras lo cual su rival Asfura volvió a encabezar el escrutinio.

«Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada se apagó la pantalla y un algoritmo —similar al que usaron en 2013— cambió los datos», afirmó Nasralla, quien pidió investigar a la empresa ASD, encargada del portal de resultados preliminares.

La tendencia de los resultados preliminares en las elecciones volvió a revertirse este jueves. Con el 84,86 % de las actas escrutadas, Asfura aventajaba con 1.088.047 votos (40,07 %) a Nasralla, que registra 1.077.970 sufragios (39,70 %), según el CNE.

