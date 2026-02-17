Nathy Peluso pone el broche de oro en Madrid a su gira mundial, ‘Grasa Tour’

Madrid, 17 feb (EFE).- La cantante argentina Nathy Peluso cerró este martes, con un concierto arrollador en el Movistar Arena de Madrid, su aclamada gira mundial ‘Grasa Tour’, con la que lleva desde octubre de 2024 recorriendo los principales escenarios de Europa y América.

Ante miles de asistentes que ocupaban -aunque no llenaron- el recinto, que tiene capacidad para 17.500 personas, la artista desplegó un espectáculo de gran fuerza escénica que supuso el «broche de oro» a esta gira, con una producción visual cuidada y coreografías que acompañaron un repertorio centrado en los temas de su más reciente álbum, ‘GRASA’ (2024).

No obstante, no olvidó algunos de los éxitos de años anteriores que la han consolidado como una de las voces más populares del panorama urbano.

‘Grasa Tour’ ha llevado a Peluso por numerosos países a ambos lados del Atlántico, con más de 40 paradas en distintas ciudades europeas, latinoamericanas y estadounidenses.

Durante la velada en Madrid, la cantante alternó momentos de intensidad, energía, teatralidad y virtuosismo vocal, combinando el rap, la salsa, el soul y la balada, con pasajes más íntimos en los que agradeció el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria.

El público respondió con entusiasmo constante, acompañando cada tema con palmas, bailes y cánticos.

Con esta actuación, Peluso, que acaba de sacar un nuevo sencillo con Marc Anthony llamado ‘Como en el idilio’, consolida el éxito de una gira que reafirma su posición como una de las figuras más destacadas de la música contemporánea en español.

Peluso elevó aún más con su último álbum su propuesta artística, explorando la influencia de la salsa neoyorquina, el cine de gánsteres y referentes contemporáneos como Dev Hynes o Kendrick Lamar.

‘GRASA’ ha sido reconocido con tres Latin Grammys 2024, entre ellos Mejor Canción Rap y Mejor Álbum de Música Alternativa.

Después de publicarlo, la argentina sacó en 2025 ‘MALPORTADA’, con seis canciones compuestas y producidas junto a Manuel Lara -con quien ya contó para ‘GRASA’ y que ha trabajado con artistas como Bad Bunny y Servando Primera (autor de temas como ‘Felices los 4’, de Maluma, o ‘Mayores’, de Bad Bunny y Becky G).

Desde el lanzamiento de su álbum debut, ‘Calambre’ (2020), Peluso ha revolucionado la música latina con un estilo inclasificable y una presencia escénica arrolladora que la ha llevado a conquistar escenarios de todo el mundo. EFE

