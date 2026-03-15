Natt och Dag novela su gran tabú familiar: «Descendemos de un famoso asesino sueco»

4 minutos

Lara Malvesí

Estocolmo, 15 mar (EFE).- El escritor superventas Niklas Natt och Dag ha roto en su último libro un gran tabú familiar, el de Mans Stensson, el antepasado que protagonizó uno de los asesinatos más célebres de la historia de Suecia y acabó con la vida del líder rebelde Engelbrekt Engelbrektsson en el siglo XV.

«Descendemos de un famoso asesino sueco. Es algo que siempre he sabido. Me impresionaba mucho de niño, aunque a día de hoy ya no me afecta. Por suerte, los pecados no se heredan», cuenta en una entrevista con EFE desde la Casa de la Nobleza de Estocolmo, donde el sello de su familia luce en el salón principal junto al resto de las principales familias del país.

El apellido Natt och Dag significa ‘Noche y Día’, el contraste que ha jugado el nombre familiar en la vida de sus antepasados, tan marcados por los privilegios de clase como por la leyenda negra de un asesinato que centra su última novela, ‘La maldición de los Stensson’ (Salamandra/Grup 62).

En 2022, terminada la trilogía de Estocolmo, a la que debe su fama internacional, con los libros ‘1793’, ‘1794’ y ‘1795’, el autor decidió encarar la más negra de las leyendas familiares y averiguar si había material para una ficción histórica sobre el asesinato del héroe que en el siglo XV quiso liberar al pueblo sueco del rey Erico.

La vida íntima del campo de batalla

Aunque la novela describe los juegos de poder, traiciones y violencia que imperaban en la Suecia de la época, Natt och Dag se atreve al mismo tiempo a revelar la verdadera e inesperada relación que unía a asesino y asesinado, un crimen del que se desconoce el motivo porque, de hecho, luchaban en el mismo bando.

Un enfoque íntimo e inusual en las novelas históricas que abre el melón de la homosexualidad en los hombres en la guerra y el silencio que la rodea para no restar épica ni reputación desde la mirada más heteropatriarcal.

«Hasta el punto que pensé, si ha sido tabú tanto tiempo, incluso los historiadores lo habrán esquivado. Y ahora estoy leyendo una biografía que habla de la asexualidad de Alejandro el Grande, un hombre interesado en la guerra, dicen, tanto que casi no le importaban las mujeres. Y ahora lo lees y piensas: ¡está claro que era gay!», reflexiona.

El peso del apellido ‘Noche y día’

El libro también habla del peso en la nobleza del deber y del respeto a la reputación del nombre familiar, una falta de elección en la vida que pesa sobre Mans, el protagonista, así como en el resto de personajes principales, desde su madre, Stina, hasta su fiel acompañante, Finns.

«Yo tengo una vida bastante normal, salvo por mi apellido. Pero es habitual que ese sentimiento de responsabilidad de salvaguardar cierta reputación o patrimonio aún la tengan algunos nobles que han heredado castillos y no los pueden mantener o no saben qué hacer con ellos. Muchos acaban siendo alojamientos turísticos», apunta.

Sobre los condicionantes personales de escribir sobre su propia familia, Natt och Dag reconoce que su «mayor temor» al escribir la novela, de la que ya ha escrito la segunda parte, era pensar que el lector podía pensar que pretendía «blanquear» su historia familiar.

Tan elegante como excéntrico

Al mismo tiempo, reconoce que el libro le ha ayudado a «humanizar» a su sanguinario antepasado. «Creo que en la familia había de todo. Buenos y malos. Aunque para sufrimiento de mi abuelo, siempre seremos los asesinos del hacha», cuenta el noble, que utiliza un anillo con el sello familiar de oro para firmar los libros a sus fans.

Tan elegante como excéntrico, confiesa que su futuro proyecto en camino, es una historia de terror que ocurre en el rodaje de una película muda en Estocolmo, un manuscrito que Natt och Dag está escribiendo a mano.

Poco amigo de los ordenadores y mucho menos de la Inteligencia Artificial, que le hace poner los ojos en blanco, el escritor luce un anillo con una calavera en la mano izquierda, junto al de casado, una pequeña rebeldía que lleva «de cabeza» a su mujer. EFE

lmi/hm/vh

(foto) (vídeo)