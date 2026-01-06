Nestlé retira del mercado paraguayo leche de fórmula por posible presencia bacteriana

Asunción, 6 ene (EFE).- Nestlé retiró de manera preventiva del mercado de Paraguay varios lotes de leche de fórmula para bebés ante la posible presencia de una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus que puede generar náuseas, vómitos y diarreas en quienes la consuman, informó este martes la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

La institución emitió una alerta sanitaria con «riesgo alto» luego de que Nestlé comunicó el «inicio de un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes».

En total, fueron afectados cinco lotes del producto ‘Fórmula Infantil NAN Optipro 1 con HMO’, indicó la Dinavisa en la red social X.

«La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos», detalló la agencia de control.

La Dinavisa indicó que este microorganismo puede provocar una intoxicación o «síndrome emético» (episodios recurrentes de vómitos intensos) 1 a 6 horas después de la ingesta del producto contaminado con la toxina.

Además, puede generar «síndrome diarreico» con dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas luego del consumo, agregó la entidad.

En su web, Dinavisa advirtió que en caso de que un bebé haya consumido el producto y presente síntomas se debe buscar la atención de un pediatra.

Nestlé informó en su página web que todas «las demás fórmulas infantiles» producidas por la empresa y otros lotes del producto que fue retirado «son seguros para el consumo».

El lunes, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) informó que Nestlé retiró por precaución nuevos productos y lotes para lactantes por la posible presencia de bacterias Bacillus cereus, una decisión que adoptó después de que en diciembre pasado retirasen del mercado un lote de leche en polvo de Nidina 1 por la misma causa. EFE

