Netanyahu: «Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos»

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Tel Aviv, 19 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en una rueda de prensa para la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que Irán, tras veinte días de campaña militar, «ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos».

«Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar», indicó al tiempo que el Ejército israelí emitía un comunicado informando de que había detectado la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel.

En su segunda rueda de prensa oficial desde el inicio del conflicto, Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está «ganando e Irán está siendo diezmado», señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán

El mandatario aseguró que los arsenales de misiles y drones de Irán están siendo «degradados masivamente» y prometió que «serán destruidos».

Sin embargo, el primer ministro israelí evitó establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra el país persa y aseguró que su Gobierno «no está contando los días» para ponerle fin. EFE

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