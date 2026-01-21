Netanyahu acepta formar parte de la Junta de Paz de Trump que supervisará Gaza

Jerusalén, 21 ene (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

«El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo Supremo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales», recoge un comunicado difundido este miércoles por la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu pasará, tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de «proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo».

Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Trump para unirse.

Ayer lunes, el Kremlin confirmó, a su vez, que el presidente ruso, Vladímir Putin, había «recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz», según dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras, fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, aseguraron que Francia ha rechazado ser integrante al considerar que la propuesta actual va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones «sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar».

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado a un Comité Ejecutivo formado por personas de su confianza: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El magnate estadounidense configuró también un Comité Ejecutivo para Gaza en apoyo del Alto Representante para Gaza (el búlgaro Nickolay Mladenov) y del comité de tecnócratas palestinos que quedará a cargo del enclave (Comité Nacional para la Administración de Gaza).

Este comité, que cuenta con integrantes de Catar y Turquía, despertó protestas en el Gobierno de Netanyahu, que consideró que incluía personas tolerantes con el grupo islamista Hamás. EFE

