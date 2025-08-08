Netanyahu acusa a Alemania de «premiar el terrorismo» por suspender los envíos de armas

Jerusalén, 8 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a Alemania de «premiar el terrorismo de Hamás» por la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de suspender hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza.

«En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrendo contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo de Hamás con su embargo de armas a Israel», dijo la oficina del mandatario en un comunicado.

Netanyahu habló hoy con Merz para expresar su «decepción» por la decisión, detalla el mensaje, que llega después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí aprobase esta madrugada un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.

«El objetivo de Israel no es apoderarse de Gaza, sino liberarla de Hamás y permitir que se establezca allí un gobierno pacífico», añade la oficina.

Según un comunicado del canciller alemán, el plan de conquista israelí no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

«En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza», destacó Merz, en lo que es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán.

El anterior Gobierno germano, bajo el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, suspendió informalmente las exportaciones de armamento (que no de material militar) a Israel durante algunos meses el año pasado, según los registros de autorización de exportaciones, pero nunca llegó a confirmarlo públicamente y las ventas se reanudaron en otoño de 2024.

Desde su llegada al poder en mayo de este año, Merz se ha visto sometido a una presión creciente tanto en Alemania como en el extranjero para endurecer su postura con respecto a Israel.

Aunque en un principio descartaba tajantemente la posibilidad de imponer ningún tipo de sanciones, en las últimas semanas el canciller alemán endureció su retórica y afirmó que se reservaba la opción de tomar medidas si Israel no recapacitaba ante los esfuerzos diplomáticos del grupo conocido como E3 (Alemania, Francia y Reino Unido). EFE

