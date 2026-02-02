Netanyahu advierte a Irán: «Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables»

Jerusalem, 2 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes a Irán de que «sufrirá consecuencias insoportables» si decide atacar Israel.

«Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables», afirmó Netanyahu en un discurso ante la Knéset (parlamento de Israel) de cuya fundación se cumple hoy el 77 aniversario.

«Nos esperan más retos, más momentos difíciles. Pero estamos alerta y preparados para cualquier acontecimiento, seguimos de cerca lo que está sucediendo y estamos preparados para cualquier escenario», dijo.

«Como democracia poderosa, nos hemos enfrentado al ‘eje del mal’ y hemos sido capaces de hacerlo. Nuestros heroicos soldados y comandantes defendieron con valentía nuestro hogar y nuestra libertad frente a Irán y sus ramas terroristas. (…) Quienquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables», recalco el primer ministro israelí.

Netanyahu hizo estas declaraciones la víspera de la reunión que celebrará en Jerusalén con el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, según confirmó a EFE una fuente oficial israelí.

La fuente no detalló los asuntos de los que tienen previsto hablar, pero la visita de Witkoff se produce en el marco de la implementación de la fase dos del «plan de paz» para Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio de la tensión ante un posible ataque estadounidense a Irán. EFE

