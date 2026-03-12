Netanyahu al Gobierno libanés: Jugáis con fuego si dejáis que Hizbulá siga actuando

1 minuto

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que ha avisado al Gobierno libanés de que juega «con fuego» si permite que la milicia chií Hizbulá siga actuando en su territorio, y añadió que de ser así Israel se encargará de desmantelarlo.

En su primera rueda de prensa desde la ofensiva de Estados Unidos en Israel a Irán, Netanyahu añadió que prefiere que el Gobierno libanés se adelante a Israel y trabaje par llegar a ese objetivo. «De no hacerlo, será peor», agregó. EFE

ybp-mt/rcf