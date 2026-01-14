Netanyahu dice a familia de rehén en Gaza que inicio segunda fase no afectará a su regreso

3 minutos

Jerusalén, 14 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró a la familia del rehén Ran Gwili, el último cuerpo que queda todavía en Gaza, que la implementación de la segunda fase del acuerdo del alto el fuego en el enclave anunciada hoy por Estados Unidos no afectara «a sus esfuerzos» para lograr su regreso, que es «su máxima prioridad».

«El primer ministro dejó claro que el regreso de Ran es nuestra máxima prioridad y que la decisión declaratoria de establecer un comité tecnócrata no afectará a los esfuerzos para devolver a Ran a la tumba de Israel», recoge el comunicado difundido por la Oficina de Netanyahu.

En la nota, el mandatario israelí exigió a Hamás «cumplir con los requisitos del acuerdo y mantener sus esfuerzos para devolver» al policía israelí Ran, «un héroe de Israel».

El cuerpo del rehén Ran es el último que queda en la Franja de Gaza. Hamás ha asegurado tener problemas para hallar sus restos debido a las toneladas de escombros que hay en la Franja, además de la falta de maquinaria pesada.

«El anuncio de la fase dos se centra en la exigencia de que Hamás se desarme y de que la Franja de Gaza sea desmilitarizada. El Ejército no se retirará hasta que Hamás esté completamente desarmado; no habrá reconstrucción ni rehabilitación. El cruce de Rafah también permanece cerrado a pesar de la presión, porque insistimos en el regreso de Ran», dijo la familia del rehén en un comunicado.

Netanyahu mantuvo esta conversación telefónica después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la segunda fase del acuerdo de «paz» en Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave, el establecimiento de un gobierno tecnócrata palestino sin presencia de Hamás y la retirada total de las tropas israelíes, según recoge el texto.

«Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción», declaró en redes sociales Steve Witkoff, emisario especial del mandatario estadounidense, sin hacer mención a la retirada total de las tropas israelíes.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha anunciado la composición del gobierno de transición para Gaza, que deberá estar supervisado por una Junta de Paz presidida por el propio Trump.

Este miércoles, fuentes egipcias y palestinas confirmaron a EFE que facciones palestinas, incluidas Hamás, reunidas hoy en El Cairo habrían ya logrado acordar los miembros que compondrían el comité palestino tecnócrata que administrará Gaza en esta segunda fase. EFE

ngg/rf