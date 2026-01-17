Netanyahu dice que EEUU no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza

1 minuto

Jerusalén, 17 ene (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado en un comunicado que el anuncio (de la Administración estadounidense) de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza no se coordinó con Israel.

«El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política», recoge el comunicado de la oficina del mandatario.

A raíz de ello, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.EFE

pbj/vh