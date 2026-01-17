Netanyahu dice que EEUU no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza

(Corrige los miembros de la Junta Ejecutiva de Gaza)

Jerusalén, 17 ene (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado en un comunicado que el anuncio (de la Administración estadounidense) de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza no se coordinó con Israel.

«El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política», recoge el comunicado de la oficina del mandatario.

A raíz de ello, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.

El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Según el comunicado difundido por la Casa Blanca, la Junta sumará más miembros en los próximos días.

Entre ellos están el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump; Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; o la política holandesa Sigrid Kaag.

También forma parte de ella el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático catarí Ali Al Thawadi; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy.

«La Junta contribuirá a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de los mejores servicios que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo de Gaza», recoge el comunicado de la Casa Blanca al respecto.

Aún están por anunciar los miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés), del que Washington sólo dio el nombre de su cabecilla: el ingeniero Ali Shaaz.

Según el diario israelí Haaretz, Trump ha invitado a 60 países a formar parte de la Junta de Paz (el órgano del que depende la Junta Ejecutiva de Gaza), entre los que no se encuentra Israel.EFE

