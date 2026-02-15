Netanyahu dice que Hamás debe entregar sus armas ligeras porque ya no tiene pesadas

1 minuto

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el grupo islamista Hamás debe entregar sus armas ligeras en Gaza porque ya «prácticamente» no posee armas pesadas en el enclave palestino: «El arma pesada, la que causa más daño, se llama AK-47», afirmó.

Según Netanyahu, la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implica el desarme total de Hamás, un asunto que aún está encima de la mesa sin posiciones claras del grupo islamista sobre el armamento que está dispuesto a entregar.

«Le estamos dando una oportunidad al plan del presidente», dijo Netanyahu, y añadió que eso puede ocurrir «por las buenas o por las malas». EFE

