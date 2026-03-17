Netanyahu dice que sus ataques a Irán permitirán «celebrar» el Año Nuevo persa

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Jerusalén, 17 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este martes un mensaje a la población de Irán con motivo de la festividad del Nowruz (el Año Nuevo persa), en el que afirmó que sus ataques masivos sobre el país permitirán que los iraníes «celebren» la festividad.

«Nuestros aviones están atacando a los terroristas en tierra, en los cruces de caminos, en las plazas de las ciudades. Esto permitirá que el valiente pueblo de Irán celebre el Festival del Fuego», afirmó en inglés el mandatario israelí en un videomensaje publicado en los canales del Gobierno.

«Así que celebren y ¡Feliz Nowruz! Los estamos vigilando desde el cielo», concluyó Netanyahu desde, según afirma un comunicado que acompaña el mensaje, un centro de mando de la base de Inteligencia militar de la Kirya, en Tel Aviv.

El primer ministro realizó estas declaraciones acompañado por el ministro israelí de Defensa , Israel Katz, y altos responsables de seguridad, incluido el jefe del Estado Mayor, el director del Mosad y el comandante de la Fuerza Aérea.

El Nowruz, el Año Nuevo persa, marca el inicio de la primavera y es una de las celebraciones más importantes en Irán y otras regiones de Asia Central y Oriente Medio. La festividad simboliza la renovación y suele celebrarse con reuniones familiares, rituales tradicionales y actos culturales.

Israel aseguró esta mañana que mató al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra «infraestructuras del régimen» iraní.

También murió en esos ataques, según Israel, el comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

Además, según informó recientemente un portavoz de las fuerzas armadas israelíes, aún les quedan «miles de objetivos» en Irán que atacar en una guerra que previó larga con una extensión de entre 3 y 6 semanas más.

Por su parte, el Gobierno iraní informó ayer de que 17 sanitarios y 206 profesores y alumnos están entre las víctimas mortales de los ataques de EE.UU. e Israel, que dañaron a 61.000 viviendas y locales comerciales, incluidos 18.000 en Teherán.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra total de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1.230 fallecidos. EFE

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