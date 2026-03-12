Netanyahu pide acabar con «circo absurdo» de su juicio por corrupción y centrarse en Irán

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este jueves acabar con el «circo absurdo» de su juicio por corrupción -enfrenta cargos por supuesto fraude y abuso de confianza- para poder centrarse en la guerra que actualmente libra su país con Irán y con la milicia chií libanesa Hizbulá.

«Lo correcto es terminar este circo absurdo, darle al Estado de Israel y a mí tiempo para lidiar con esta guerra, algo sobre lo que pienso durante todas las horas en las que permanezco despierto, que son muchas», dijo en su primera rueda de prensa desde que Israel -con el apoyo de EE.UU.- iniciara el pasado 28 de febrero una guerra con Irán. EFE

