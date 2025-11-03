Netanyahu se ausentó de la ceremonia y del pleno Knéset para conmemorar asesinato de Rabin

Jerusalén, 3 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no asistió ni a la ceremonia oficial ni al posterior pleno especial celebrado este lunes en la Knéset (Parlamento israelí) para conmemorar el 30 aniversario del asesinato a manos de un ultraderechista judío de Isaac Rabin cuando era primer ministro de Israel.

«Rabin fue militar durante casi la mitad de su vida adulta. Fue el séptimo Jefe del Estado Mayor de las FDI y dirigió el ejército durante la Guerra de los Seis Días. Rabin combatió el terrorismo con mano dura», dijo el presidente de la Knéset, el diputado Amir Ohana, encargado de inaugurar la sesión.

Al pleno especial sí acudió el presidente de Israel, Isaac Herzgo, junto a su esposa, miembros de la familia de Rabin y 44 embajadores de todo el mundo.

«Rabin emprendió un camino nuevo y desconocido: el camino de la paz. Y en este camino, un camino de espinas sembrado de minas, Rabin caminó con cautela. No con alegría. Tu sueño aún no se ha cumplido, Yitzhak. El mundo aún no se ha reconciliado; nosotros, aquí en el pleno de la Knéset que tan bien conoces, aún tenemos trabajo por hacer», agregó Ohana.

Rabio fue asesinado a tiros por un extremista judío en 1995 poco después de haber participado en una concentración por la paz y a favor de los Acuerdos de Oslo, que él mismo había negociado.

Unas semanas antes del asesinato de Rabin, el actual ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y antiárabe Itamar Ben Gvir, apareció en la televisión nacional con un emblema robado del coche de Rabin y la amenaza: «Si llegamos a su coche, también llegaremos a él».

«Somos personas que queremos vivir, sabemos en qué creemos y vamos a reconstruir y sanar el Estado de Israel. Este es, ante todo, el legado de Rabin. Este es el legado del sionismo práctico», dijo el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, durante su discurso en el pleno especial de la Knéset.

Y agregó: «Sin embargo, quiero advertirles para que no nos confundamos. Y este es el día y el lugar adecuados: el anhelo de unidad del pueblo no nos exime ni nos impide luchar contra el extremismo». EFE

