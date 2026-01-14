NetBlocks, el vigilante de internet que percibe los apagones como una señal de debilidad

Marta Garde

Redacción Internacional, 14 ene (EFE).- Cuando la plataforma de vigilancia de la conectividad a internet NetBlocks nació en 2017 lo hizo motivada por el deseo de su fundador, Alp Toker, de entender cortes que le habían afectado como viajero. La actualidad le ha dado después un rol relevante, como altavoz de apagones impulsados por gobiernos que en su opinión mandan una señal de debilidad.

«La implementación de cortes de telecomunicaciones muestra una pérdida total de control sobre la normalidad y una incapacidad para atender y apoyar a la propia población. Es una medida extrema que demuestra que un gobierno realmente ha perdido el control», explica su creador en una entrevista telefónica con EFE.

NetBlocks, basada en Londres, se define como una organización independiente y no vinculada con partidos.

Utiliza distintas metodologías para su seguimiento de las redes, pero la principal, según Toker, escanea una muestra de las direcciones de internet a nivel mundial, lo que les permite saber quién está conectado y quién no y les da una idea de qué regiones, áreas e incluso ciudades y pueblos pueden estar afectados por cortes.

Ese escaneo también resulta útil en caso de desastres naturales provocados por terremotos, huracanes o tormentas, para poder entender el alcance de la situación durante una emergencia.

Su trabajo ha colocado a NetBlocks como plataforma de referencia a la hora de controlar la censura y los cortes en la conectividad a escala global, con 278.400 seguidores solo en X.

Pero según su fundador, esto no les ha hecho objeto de presiones: «Nuestro enfoque siempre ha sido guiarnos por los datos y ofrecer una visión clara de lo que ocurre sobre el terreno, aunque, por supuesto, condenamos a los gobiernos que cortan el acceso a internet», apunta Toker, que estudió Informática e Inteligencia Artificial en la Universidad de Edimburgo.

La curiosidad, según añade, fue el germen del que nació NetBlocks. En sus inicios, la censura y los regímenes autoritarios centraron su atención, pero con la guerra de Rusia contra Ucrania el equipo se dio cuenta de que ciertos contextos merecían un seguimiento especial, «sobre todo aquellos que afectan al público en general y que van más allá de lo habitual».

Seguimiento en tiempo real

El desarrollo de la infraestructura ha permitido ver en tiempo real dónde ocurren los incidentes.

Cuando un país tiene centralizada la conectividad, esa desconexión es más instantánea, pero en cualquier caso los operadores tienen complicado desobedecer órdenes, a riesgo de enfrentarse a la pérdida de licencias u otras represalias.

Irán es ejemplo de ello. Desde la noche del 8 de enero ha acaparado su atención, ante el apagón total decretado por el régimen en el marco de las últimas protestas.

NetBlocks deja constancia por ejemplo de que el país ha superado las 132 horas sin conexión, pero ya desde las primeras doce sus gráficas reflejaban que la conectividad se situaba en el 1 % de sus niveles habituales.

Ucrania o Uganda son otros países que protagonizan su seguimiento, pero no los únicos.

Según el recuento de Internet Society Pulse, ha habido 97 apagones desde enero de 2025, 12 de ellos en curso. En 2024 esa plataforma documentó 133, un aumento respecto a los 124 del año anterior, aunque ONGs como Access Now elevan la cifra de 2024 a 296 en 54 países, frente a los 283 de 2023 en 39 naciones.

El impacto de los apagones, resume Toker, es «enorme»: «Es muy difícil imaginar el nivel de miedo e incertidumbre que pueden generar, porque a la gente le resulta difícil comunicarse con amigos y seres queridos. En estos casos teme lo peor, lo que puede aumentar las tensiones y potencialmente los cortes pueden incrementar la violencia y reducir las posibilidades de diálogo». EFE

