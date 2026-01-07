Nevadas en Hungría baten récord de 14 años y alcanzan 40 centímetros en varias regiones

Budapest, 7 ene (EFE).- Las nevadas que llevan cayendo en Hungría desde hace días han sido las más copiosas de casi los últimos 14 años, y en varias localidades se han acumulado hasta 40 centímetros de nieve, provocando atrasos en el transporte ferroviario y urbano, informan este miércoles los medios locales.

El portal de meteorología idokep.hu informa que la última vez que se registraron cantidades de nieve similares a las actuales fue en febrero de 2012.

Las autoridades por su parte informaron esta mañana de que en las últimas 24 horas el Servicio Nacional de Emergencias Médicas (OMSZ) ha realizado un número récord de 4.690 intervenciones en todo el país.

En 755 casos fueron alertados los servicios de emergencia por lesiones, en muchos casos fracturas por resbalones, apoyados por los servicios de protección civil para poder tener acceso a localidades en las áreas montañosas, de difícil accesibilidad por la nieve y el hielo.

El aeropuerto internacional Liszt Ferenc informó de que las nevadas han provocado la cancelación de vuelos a Londres, París y Amsterdam.

El secretario de Estado responsable de servicios sociales, Attila Fülöp, informó hoy que el Gobierno ha activado el código rojo por frío extremo, que significa que las instituciones sociales deben acoger a las personas sin hogar y todas a las que estén en peligro por, por ejemplo, no tener calefacción en casa.

En 2024 murieron 189 personas por el frío en Hungría, según datos publicados por el portal penzcentrum.hu, el 50 % de ellas en inmuebles sin calefacción.

En Hungría se han registrado en los últimos días temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y los servicios de meteorología pronostican para las madrugadas de los próximos seis días temperaturas de hasta 22 bajo cero en varias regiones del país.

En varias autopistas del país se han formado atascos por las nevadas y en Budapest, así como también en otras ciudades del país, varias líneas de transporte urbano han dejado de funcionar temporalmente.

El transporte ferroviario también se vio afectado por las nevadas que persistirán por lo menos hasta el sábado, según los servicios de meteorología.EFE

