Niño muere por caída de un muro ocasionada por lluvias en la ciudad colombiana de Medellín

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Bogotá, 3 abr (EFE).- Un niño de cinco años murió este viernes en la ciudad colombiana de Medellín al colapsar un muro debido al desbordamiento de un riachuelo provocado por un aguacero, informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

El hecho ocurrió en Manrique, un barrio populoso de la segunda ciudad de Colombia, donde el menor, identificado como Sebastián Jesús Valencia Valencia, se encontraba en su vivienda cuando la estructura cedió y le cayó encima.

Las lluvias también causaron daños en vehículos y viviendas en varios sectores de Medellín, donde hubo inundaciones, caída de árboles y otros daños materiales, así como complicaciones en importantes vías del área metropolitana.

Asimismo, las autoridades informaron sobre el desbordamiento de otro riachuelo en el sector de El Poblado, uno de los más exclusivos de la ciudad, que obligó al cierre de calles, aunque sin dejar afectaciones mayores.

El alcalde expresó su solidaridad con la familia del menor y aseguró que las autoridades atienden la emergencia en la zona afectada. EFE

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