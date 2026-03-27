Niños hallados en una fosa común en Kenia murieron por prematuridad y golpes en la cabeza

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Nairobi, 27 mar (EFE).- Catorce de los 25 niños cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común junto a los cadáveres de ocho adultos, en un cementerio del oeste de Kenia, murieron por «prematuridad» o por traumatismos en la cabeza, según confirmaron las autoridades.

«Se encontraban en diferentes fases de descomposición, sólo unos pocos estaban en buen estado y eran recientes. Los demás presentaban un estado avanzado», declaró el patólogo del Gobierno Richard Njoroge en declaraciones recogidas este viernes por medios locales.

«En cuanto a las causas de la muerte, diez se debieron a la prematuridad, cuatro a traumatismos craneoencefálicos y, en dos casos, no se pudo determinar la causa», detalló el experto.

Entre los 25 menores identificados en la fosa del cementerio de Makaburini en el condado de Kericho, diez eran niñas y ocho eran varones, mientras los restos de los otro siete estaban demasiado deteriorados para poder determinar su sexo.

«Hemos concluido las autopsias de los niños», señaló este jueves Njoroge, sin ofrecer más detalles sobre las causas de la muerte de los menores restantes.

El patólogo agregó que este viernes empezarán a «examinar los cuerpos de los adultos».

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, agencia policial) de Kenia exhumó este martes la fosa después de que el pasado fin de semana se descubriesen inicialmente 14 cuerpos en el mismo lugar.

Esa cifra aumentó a 33 tras la exhumación, incluyendo 25 menores, además de hasta seis partes de cuerpos, incluidas extremidades superiores e inferiores.

Según Njoroge, se trata de un hallazgo «muy inusual», ya que algunos cadáveres parecían venir de morgues y otros de hospitales.

Debido a los diferentes estados de descomposición de los restos, las autoridades creen que no todos murieron al mismo tiempo y que fueron enterrados en momentos diferentes.

El número total de cadáveres se confirmó después de que el Hospital Nacional Kenyatta de Nairobi, el más grande del país, alertara esta semana de que 480 cuerpos permanecen sin reclamar, la mitad de ellos niños, lo que ha despertado la preocupación por el hecho de que los hospitales puedan deshacerse de cadáveres no reclamados sin seguir los procedimientos legales.

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) afirmó en un comunicado que, según documentos obtenidos por esa ONG, solo se autorizó oficialmente el entierro de trece de los cuerpos hallados en Kericho, lo que «podría indicar un intento de ocultar muertes ilegales».

«El proceso de entierro de los cadáveres se llevó a cabo sin la documentación, coordinación ni supervisión adecuadas por parte de las autoridades sanitarias del condado, lo que suscita serias dudas sobre el papel de los responsables del hospital, la dirección del cementerio y las fuerzas del orden», denunció.

Al menos dos sospechosos fueron trasladados este lunes para comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Kericho en relación con los hechos. EFE

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