Nicaragua convoca a 26 jugadores para partido amistoso contra la Rusia de Karpin

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San José, 19 mar (EFE).- El seleccionador de Nicaragua, el nicaragüense Ramón Otoniel Olivas, convocó este jueves a 26 jugadores para el partido amistoso del 27 de marzo ante la selección rusa dirigida por Valeri Karpin, que se disputará en la sureña región rusa de Krasnodar.

En la lista de convocados figuran los delanteros Bancy Hernández, quien juega con el Saprissa costarricense; el extremo izquierdo Byron Bonilla y el capitán Juan Barrera.

Será el primer partido de la selección mayor de Nicaragua tras la salida del entrenador chileno Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, quien llevó a la Azul y Blanco a disputar por primera vez una instancia final de eliminatoria mundialista y terminó asestando golpes contundentes a sus vecinas Costa Rica, a la que le empató un partido, y Honduras, a la que le propinó una dolorosa derrota.

Nicaragua finalizó en el cuarto y ultimo lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con cuatro puntos, tras propinarle una dolorosa derrota a Honduras 2-0 y empatar con Costa Rica 1-1.

De ese grupo, Haití se adueñó del primer lugar con once unidades y logró su segunda clasificación a un mundial, después del que jugó en Alemania en 1974. Le siguió Honduras con nueve enteros y Costa Rica con siete.

Enfrentarán al equipo de Karpin, que alberga esperanzas de que volver al redil del fútbol mundial de cara a la Eurocopa 2028.

En 2025, Rusia jugó contra las selecciones latinoamericanas de Bolivia, Cuba, Chile, Granada y Perú.

– Lista de convocados:

Porteros: Alyer López (Managua), Adonis Pineda (Puntarenas-CRC), Darryl Parker (Real Estelí).

Defensas: Evert Martínez (Real Estelí), Justing Cano (Diriangén), Cristian Reyes (Liberia-CRC), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos-CRC), Joab Gutiérrez (Real Estelí), Josué Quijano (Real Estelí), Anyelo Velázquez (Diriangen), y Oscar Acevedo (Real Estelí).

Centrocampistas: Marlon López (Real Estelí), Jefferson Rivera (Pérez Zeledón-CRC), Jonathan Moncada (Diriangén), Jacob Montes (RWDM Bruselas-BEL), Marvin Barahona (Jalapa), y Jason Coronel (Real Estelí).

Delanteros: Leyner Moses (Real Estelí), Byron Bonilla (Real Estelí), Juan Barrera (Real Estelí), Bancy Hernández (Saprissa-CRC), José Martínez (Managua), Edwin Zepeda (Managua), Jorge García (Matagalpa), Edgar Castillo (Sébaco), y Ariagner Smith (FC Ulytau-KAZ). EFE

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