Nicaragua difunde imágenes del excomandante Bayardo Arce en prisión como prueba de vida

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San José, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua difundió imágenes del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, después de que sus hijos exigieran una prueba de vida y denunciaran su detención en condiciones irregulares, en medio de acusaciones oficiales de una millonaria estafa al Estado.

Arce, de 77 años, fue declarado culpable en enero de estafar al Estado por cerca de 5.000 millones de dólares, según la Procuraduría, mientras sus familiares sostienen que permanece incomunicado desde diciembre y alertan sobre su deterioro físico, en un contexto de denuncias de violaciones de derechos humanos contra el Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las imágenes fueron divulgadas la noche del domingo por el Ejecutivo, que afirmó que corresponden a una visita realizada el 20 de marzo por su hermano, Gerardo Arce, en respuesta a lo que calificó como un requerimiento “malintencionado” de sus familiares.

Los seis hijos del exdirigente sandinista habían solicitado una “prueba pública de vida inmediata” tras asegurar que desconocían su paradero desde diciembre de 2025, cuando lo visitaron por última vez en prisión y, según dijeron, ya presentaba un grave deterioro físico y anímico.

En una carta abierta dirigida a los copresidentes, denunciaron que su padre permanece detenido “sin garantías procesales”, incomunicado y sin acceso a defensa, y afirmaron que ha sido sometido a condiciones que consideran “tortura física y psicológica”, como aislamiento, privación de atención médica y castigos de inmovilización.

Al menos siete disidentes y críticos con el Gobierno sandinista han muerto bajo custodia, entre ellos Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega, fallecido el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la «sucesión dinástica» en el país.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.EFE

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