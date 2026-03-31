Nicaragua felicita a Irán por 47 aniversario del referendo que creó la República Islámica

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San José, 31 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua felicitó este martes al de Irán por el 47 aniversario del referendo que estableció la República Islámica iraní, y reconoció «la valentía y dignidad con que el pueblo iraní ha defendido su independencia y sus principios de justicia y paz».

«En ocasión del 47 aniversario del histórico referendo de marzo de 1979, que refrendó la voluntad soberana del pueblo iraní y marcó el nacimiento de la República Islámica de Irán, expresamos en nombre del pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y en nuestro propio nombre, nuestro más fraterno saludo a ustedes, su Gobierno y noble pueblo», escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

En el documento, fechado en Managua y dirigido al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, y al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Ortega y Murillo destacaron que comparten «este momento con un espíritu de solidaridad, reconociendo la valentía y dignidad con que el pueblo iraní ha defendido su independencia y sus principios de justicia y paz».

«Para Nicaragua, esta fecha es símbolo de la lucha legítima de las naciones por la autodeterminación y la convivencia pacífica entre los pueblos», resaltaron.

«Con el cariño y respeto de siempre, extendemos nuestros sinceros deseos de paz, bienestar y sabiduría al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán, reafirmando nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los históricos lazos de hermandad, cooperación y fraternidad que nos unen», continuaron.

Ortega y Murillo enviaron a sus «queridos hermanos» un «fraternal y revolucionario saludo», y le expresaron su deseo de que «la paz, misericordia y bendiciones de Dios sea con ustedes y con su noble pueblo».

El pasado 1 de marzo, el Gobierno de Nicaragua condenó «todas las formas de guerra», clamó por la paz en la región de Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo de la República Islámica iraní, a quien no nombraron por su nombre.

Las relaciones entre Irán y Nicaragua son muy cercanas desde que el presidente sandinista, Daniel Ortega, de 80 años, regresó al poder en enero de 2007.

Ortega es uno de los principales aliados de Irán en Latinoamérica y ha respaldado el programa nuclear iraní y pedido a Israel que se «desarme» para evitar un conflicto bélico. EFE

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