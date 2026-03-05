Nicaragua fija en 252,2 dólares el salario mínimo a trabajadores, 4 % más que un año antes

San José, 5 mar (EFE).- El Gobierno, una parte del sector privado y sindicatos sandinistas de Nicaragua fijaron este jueves en 9.237,86 córdobas (unos 252,2 dólares) el nuevo salario mínimo promedio de los trabajadores, un 4 % más que un año antes.

Las autoridades nicaragüenses de trabajo y representantes de los sindicatos dijeron en una comparecencia de prensa restringida que el acuerdo tripartito establece un aumento del 4 % al salario mínimo a partir del 1 de marzo hasta el 28 de febrero de 2027.

Este ajuste del salario mínimo beneficiará a unos 325.000 trabajadores nicaragüenses en 9 sectores, de acuerdo con lo convenido.

El nuevo salario mínimo en el sector de la construcción, establecimientos financieros y seguros será de 13.848 córdobas (378,1 dólares); en el eléctrico, gas y agua, comercio, restaurante y hoteles, transporte y almacenamiento y comunicaciones 11.350 córdobas (310 dólares); y en minas y canteras 11.113 córdobas (303,4 dólares).

En el sector pesca será de 9.409 córdobas (257 dólares); en servicios comunales, sociales y personales 8.674 córdobas (236,8 dólares); y en industria manufacturera 8.312,5 (227 dólares).

En el sector del Gobierno central y municipal el nuevo salario mínimo será de 7.716 córdobas (210,7 dólares); en micro y pequeña industria artesanal y turística nacional 6.519,6 córdobas (178 dólares); y en agropecuario o el campo 6.188 córdobas (169 dólares).

El salario mínimo en el sector de zonas francas, que se discute en otra mesa de negociación, es de 9.359,46 córdobas (255,5 dólares) desde el primero de enero de 2025.

El nuevo salario mínimo promedio solamente cubre un 43,6 % del costo de la canasta básica, según cifras oficiales.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que era la principal patronal gremial de Nicaragua y que no participa en la mesa del salario mínimo desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, fue disuelto en marzo de 2023 por el Gobierno que preside Daniel Ortega. Su lugar lo ocupan asociaciones de empresarios sandinistas.

En Nicaragua, por ley, el salario mínimo se aplica a nueve sectores de la economía nacional y tiene que ajustarse cada seis meses, aunque en los dos últimos años el ajuste ha sido anual.

El salario mínimo tiene que ser fijado por al menos dos de los tres sectores en un máximo de cinco rondas de conversaciones en presencia del titular del Ministerio del Trabajo. Si no hay acuerdo, el Gobierno decidirá si se aumenta o no y en qué porcentaje. EFE

