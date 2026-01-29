Nicaragua liberará a 1.200 presos comunes con motivo del Día Nacional de la Reconciliación

2 minutos

San José, 29 ene (EFE).- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este jueves que se excarcelará a 1.200 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz que se conmemora el 2 de febrero.

Los 1.200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

El 2 de febrero fue declarado Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, «celebrando la vida y el legado» del fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018), según el decreto aprobado el 18 de enero pasado por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo.

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2025 las autoridades beneficiaron a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio. EFE

mg/gf/nvm