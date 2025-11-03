Nicolás Keenan, el jugador de hockey argentino pareja del candidato neerlandés Rob Jetten

3 minutos

Buenos Aires, 3 nov (EFE).- Nicolás Keenan, jugador de la selección argentina de hockey hierba, está en los últimos días en el foco de la prensa argentina por el éxito de su pareja, Rob Jetten, en los comicios generales de Países Bajos, que le darían prioridad para negociar la formación de gobierno.

Keenan, de 28 años y que integró el equipo de ‘Los Leones’ en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y en París en 2024, apareció junto a Jetten durante las celebraciones del partido liberal progresista D66 tras aventajar en los comicios generales neerlandeses al ultraderechista PVV de Geert Wilders.

Según la prensa argentina, Keenan y Jetten comparten una relación estable desde al menos 2022 que oficializaron en 2024, tras el final de los Juegos Olímpicos de París, en los que el delantero fue pieza clave para que su selección alcanzara los cuartos de final.

Tras conocerse el triunfo electoral de Jetten y la posibilidad de que se convierta en primer ministro, medios argentinos pusieron el foco en el deportista, su trayectoria y su vínculo con el político neerlandés, ante el papel que Keenan podría desempeñar en la política del país europeo.

Keenan nació en 1997 en Buenos Aires y desde los doce años desarrolló su carrera juvenil en el club español Egara hasta los 18 años, cuando fue traspasado y comenzó a defender los colores del Klein Zwitserland de Países Bajos, equipo de La Haya en el que juega actualmente.

Si bien pudo haber representado a España, eligió jugar para la selección argentina, con la que tuvo su debut en la Pro League de la Federación Internacional de Hockey en 2019, mismo año en que fue parte del plantel albiceleste de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, donde logró el oro.

En total, Keenan suma 82 partidos y veinte goles en ‘Los Leones’.

En su cuenta de la red social Instagram, Jetten agradeció el acompañamiento del argentino en la campaña electoral. «Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti», escribió junto a una foto en la que se los ve fundidos en un abrazo.

Según relató Keenan en una entrevista reciente con un medio argentino, el vínculo con Jetten comenzó por encuentros casuales en el supermercado o en la calle, continuó después vía redes sociales y se afianzó hasta el compromiso matrimonial del año pasado.

Jetten, de 38 años y exministro de Clima y Energía, podría convertirse en el primer ministro más joven de Países Bajos y en el primero abiertamente homosexual del país.

La relación entre Jetten y Keenan resulta casi inédita para el deporte argentino, no solo por la relevancia política del neerlandés sino también porque es poco habitual que atletas profesionales del país suramericano den a conocer su homosexualidad de manera pública.

Y es la segunda historia de amor entre un argentino y un personaje público de Países Bajos: Máxima Zorreigueta, de 54 años, es desde 2013 la reina consorte del país, tras su matrimonio en 2002 con Guillermo Alejandro, con quien tiene tres hijas. EFE

smo/pd/psh