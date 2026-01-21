Nieve y aguaceros en un temporal en Grecia que obliga a activar la alerta roja

Atenas, 21 ene (EFE).- Grecia sufre este miércoles un fuerte temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados que ha llevado a las autoridades a decretar la alerta roja en amplias zonas del país y a pedir que se limiten al máximo los desplazamientos.

Protección Civil envió avisos de emergencia a los residentes de la región capitalina de Ática (centro), la isla de Eubea, la región de Beocia (centro) y el Peloponeso (sur) instándoles a «reducir sus desplazamientos» a los mínimos posibles.

En la capital griega no ha parado de llover desde primera hora, precipitaciones que se ven acompañados por fuertes vientos, por lo que todos los barcos han permanecido amarrados en los tres puertos de la capital, incluido El Pireo.

Los barcos permanecen amarrados también en la isla griega de Creta, y en ciertas islas del mar Jónico.

Además, en la península del Peloponeso, donde los vientos son especialmente fuertes, se cancelaron varias conexiones de tren.

Ática, el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte han activado la alerta roja.

Por ahora no se han registrado incidentes graves en Atenas, pero en las próximas horas se espera que caiga sobre la capital «un volumen muy grande de agua», advirtió el meteorólogo Yannis Kalianós en la emisora MEGA.

Problemas más serios se registran por el momento en la región de Corinto, situada unos 80 kilómetros al suroeste de la capital, y especialmente en el pueblo costero de Korfos, de unos 300 habitantes, que se ha visto totalmente anegado.

En Grecia central las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados, mientras que también se vistieron de blanco los alrededores de Salónica (norte), segunda urbe de Grecia, sin que se reportaran mayores problemas.EFE

