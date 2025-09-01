Nigeria asegura a Colombia aplicar todos los acuerdos bilaterales firmados entre ambos

3 minutos

Lagos, 1 sep (EFE).- Nigeria aseguró a Colombia su compromiso con la aplicación de todos los acuerdos bilaterales firmados entre ambos países, según informó este lunes la Presidencia nigeriana.

El presidente Bola Tinubu dio esta garantía durante un encuentro en Abuya, la capital del país, con la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez Mina, en el que reafirmó el interés de Nigeria en reforzar las alianzas internacionales y alinear su política exterior con las tendencias globales en política, comercio y cultura.

Tinubu afirmó que Nigeria replicará con Colombia los acuerdos que mantiene con Brasil en sectores como la aviación y las relaciones diplomáticas.

“Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores acelerará este proceso”, aseguró el mandatario, que también instó a empresarios a aprovechar oportunidades en los sectores agrícola y energético.

Por su parte, Márquez Mina destacó áreas como aviación, visados, consultas políticas y comercio para fortalecer las relaciones bilaterales, y subrayó los vínculos históricos entre ambos países.

“Como primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, me siento extremadamente feliz de liderar esta visita a la tierra de nuestros ancestros”, afirmó.

La vicepresidenta colombiana señaló que su viaje marcará el inicio de una relación basada en la similitud cultural y aseguró que la cooperación con Nigeria traerá beneficios en justicia social, igualdad de género e inclusión.

Anteriormente, Márquez Mina encabezó una delegación técnica en una reunión con el vicepresidente nigeriano, Kashim Shettima, donde se firmaron acuerdos estratégicos en sectores críticos como la aviación y la agricultura.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, confirmó que tras el encuentro se rubricó un Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos (BASA, por sus siglas en inglés) para establecer vuelos directos entre los dos países, además de explorar oportunidades en minería y energía.

El viceministro colombiano de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jassir, destacó la necesidad de asociaciones internacionales para diversificar la economía y avanzar hacia un sistema productivo más compatible con los retos del cambio climático.

La visita de Márquez Mina, que llegó a Nigeria este sábado en el marco de su tercer viaje a África, responde a un momento que generará «una cooperación política más profunda, proyectos económicos más audaces e intercambios interpersonales más enriquecedores», señaló Shettima en su cuenta de la red social X.

El vicepresidente nigeriano encabezó la pasada noche una cena de gala en Abuya, la capital del país africano, en honor de la mandataria sudamericana.

Márquez tiene previsto cerrar este lunes en Nigeria su tercer viaje al continente africano, que en la última semana le ha llevado también a visitar Etiopía, Mozambique y Madagascar. EFE

bb/aam/ad

(foto)