Nigeria atribuye al grupo yihadista Boko Haram el ataque que causó al menos 175 muertos

4 minutos

Lagos, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Nigeria atribuyó al grupo yihadista nigeriano Boko Haram el ataque armado del pasado martes a las comunidades de Woro y Nuku en el estado de Kwara (centro-oeste), que ha causado -según líderes locales- al menos 175 muertos.

En un comunicado emitido a última hora del miércoles, la Presidencia nigeriana informó de que el presidente, Bola Ahmed Tinubu, ordenó el despliegue de un batallón del Ejército en Kwara, donde «terroristas de Boko Haram asesinaron anoche (el martes) a desamparados aldeanos».

Tinubu afirmó que el batallón encabezará la «Operación Escudo de la Sabana» para «frenar a los terroristas bárbaros y proteger a las comunidades indefensas», según el comunicado, firmado por el asesor especial de Información y Estrategia del jefe de Estado, Bayo Onanuga.

El mandatario condenó el «cobarde y brutal ataque» y expresó su indignación por la muerte de los lugareños, «que rechazaron su odioso intento de adoctrinamiento (el de los atacantes) y optaron por practicar el Islam, que no es ni extremista ni violento».

«Es encomiable que los miembros de la comunidad, a pesar de ser musulmanes, se negaran a ser reclutados por una creencia extraña que promovía la violencia en lugar de la paz y el diálogo», declaró el presidente, sin precisar ninguna cifra de víctimas.

El número de personas muertas en el ataque ascendió de 50 a 175, según informó a EFE un líder comunitario local.

«Hasta el momento, hemos recuperado 175 cadáveres. Muchos de ellos se encontraron en el bosque durante una búsqueda realizada por jóvenes y personal de seguridad», declaró a EFE por teléfono a última hora del miércoles Khaleed Abba, líder comunitario de Woro.

«Manos atadas a la espalda»

«Algunas de las víctimas tenían las manos atadas a la espalda, lo que claramente significa que fueron capturadas y atadas antes de ser ejecutadas por los atacantes. Los atacantes corearon términos yihadistas mientras atacaban a los aldeanos. Muchas personas siguen desaparecidas, incluidas mujeres y niños», subrayó Abba.

El portavoz de la Policía estatal, Adetoun Ejiire-Adeyemi, confirmó los ataques a EFE, pero remarcó que las fuerzas de seguridad no pueden facilitar, de momento, una cifra de víctimas.

Sin embargo, el gobernador de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, que visitó la pasada noche a líderes tradicionales de las comunidades afectadas, aseguró en la red social X que «al menos 75 musulmanes locales fueron masacrados a sangre fría simplemente por negarse a rendirse ante extremistas que predicaban una doctrina extraña».

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

EE.UU. ha desplegado un pequeño contingente militar en Nigeria en apoyo de la lucha antiterrorista, según aseguró este martes el comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson.

Se trata del primer reconocimiento público de presencia de fuerzas estadounidenses en suelo nigeriano desde los ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el país africano a finales de 2025, en los que colaboró el Ejército de EE.UU. EFE

