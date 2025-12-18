Nigeria confirma la liberación de sus once militares detenidos en Burkina Faso

2 minutos

Lagos, 18 dic (EFE).- Once soldados nigerianos detenidos en Burkina Faso por presunta violación del espacio aéreo del país con su avión han sido puestos en libertad, confirmó este jueves a EFE el Gobierno de Nigeria.

«Sí, han sido liberados. Han sido liberados y pronto estarán de regreso en el país», declaró a EFE por teléfono Kimiebi Ebienfa, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Su liberación se produjo tras la visita de una delegación nigeriana, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, al presidente de Burkina Faso, capitán Ibrahim Traoré, este miércoles en Uagadugú, capital burkinesa, para hallar una solución diplomática al contencioso.

La Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) informó el pasado día 9 de que estaban «a salvo» los tripulantes del avión militar que el día anterior tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Burkina Faso, que acusó a la aeronave de violar su espacio aéreo.

En un comunicado, la Fuerza Aérea quiso «aclarar los informes sobre el desvío de un C-130 de la NAF durante su misión de transporte a Portugal el 8 de diciembre de 2025».

«Tras el despegue de Lagos, la tripulación detectó un problema técnico que requirió un aterrizaje de precaución en Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), el aeródromo más cercano, de acuerdo con los procedimientos de seguridad estándar y los protocolos de aviación internacional», explicó el comodoro del aire y director de Relaciones Públicas e Información de la NAF, Ehimen Ejodame.

La nota se publicó después de que el Gobierno de Burkina Faso emitiera un comunicado de la Confederación de Estados del Sahel (integrada por Burkina Faso, Malí y Níger) sobre el aterrizaje del aparato en Bobo-Dioulasso (oeste) tras «una emergencia en vuelo mientras operaba en el espacio aéreo burkinés».

«Esta aeronave militar -subrayó- no estaba autorizada a sobrevolar territorio burkinés».

La Confederación condenó «enérgicamente esta violación de su espacio aéreo y de la soberanía de sus Estados miembros», que calificó de «acto hostil».

Las defensas de los tres países -añadió- han sido autorizadas a «neutralizar cualquier aeronave que viole el espacio aéreo confederal».

La Confederación se creó en septiembre de 2023 por Burkina Faso, Mali y Níger, países gobernados por juntas militares golpistas que, mediante esa alianza, establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica. EFE

bb/pa/alf