Nigeria dio información a EEUU antes de bombardeos contra yihadistas del EI

Nigeria indicó este viernes que proporcionó información a Estados Unidos sobre miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) antes de los ataques del día de Navidad en el noroeste del país, que el presidente Donald Trump calificó de «poderosos y letales».

Estados Unidos bombardeó objetivos del EI en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una «amenaza existencial» equivalente a un «genocidio», un argumento rechazado de plano por el gobierno nigeriano y analistas independientes.

El ministro nigeriano de Relaciones Exteriores, Yusuf Tuggar, declaró el viernes al canal de televisión local ChannelsTV que «fue Nigeria quien proporcionó información» a Washington.

Tuggar precisó que habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. «Hablamos dos veces. Conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara», dijo.

El jefe de la diplomacia nigeriana añadió que el presidente Bola Tinubu había dado «luz verde» a los ataques estadounidenses, y que podría haber más bombardeos de ese tipo.

«Es un proceso en curso y estamos trabajando con Estados Unidos. También estamos trabajando con otros países», dijo.

Estos bombardeos son los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el gobierno del magnate republicano.

El Comando militar estadounidense en África dijo el jueves en la red social X que llevó a cabo un ataque «a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI».

– Ataques de «precisión» –

Trump escribió en su plataforma Truth Social que «ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro».

El mandatario añadió que el «Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos» el día de Navidad contra objetivos del EI.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió a su vez en X la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba «agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano».

Sin embargo, las autoridades proporcionaron pocos detalles operativos y no estaba claro cuántas personas murieron.

Posteriormente, funcionarios de Defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó en un comunicado a primera hora del viernes «ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos».

La ofensiva fue bienvenida por algunos sectores, pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.

– «Especial preocupación» –

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Pero Trump, al destacar lo que su administración afirma que es una persecución global contra los cristianos, había advertido que Washington estaba listo para emprender acciones militares en Nigeria.

Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de «especial preocupación» en materia de libertad religiosa, y restringió la emisión de visados a los nigerianos.

Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.

