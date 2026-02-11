Nigeria mata a 16 terroristas del Estado Islámico en una contraofensiva en el noreste

2 minutos

Nairobi, 11 feb (EFE).- Al menos 16 terroristas del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) murieron en una contraofensiva del Ejército de Nigeria en el estado de Borno (noreste), lo que redujo «significativamente» las capacidades del grupo yihadista, informaron este miércoles las Fuerzas Armadas.

La contraofensiva se produjo este lunes en respuesta a una acción previa del ISWAP el pasado 5 de febrero a medianoche, cuando efectuó un «ataque fallido» contra la Base de Operaciones Avanzada de Auno, en Borno, según un comunicado publicado por el Ejército en su cuenta de la red social X.

«Las tropas se enfrentaron a los terroristas en retirada hasta el eje Gidan Kaji, neutralizó a 16 terroristas, y obligó a decenas de ellos a huir en desbandada con heridas graves», reza el comunicado.

Durante la operación también se recuperaron más de 20 bicicletas, un «gran alijo» de material logístico, armas y otros suministros.

Ese mismo día, los soldados nigerianos arrestaron a presuntos proveedores logísticos del ISWAP que transportaban «grandes cantidades de drogas» destinadas a terroristas en torno al eje Bukarti, en la misma zona, lo que supuso un «nuevo golpe» logístico al grupo.

Paralelamente, las tropas lograron liberar a once personas secuestradas por supuestos terroristas en dos operaciones diferentes, también en el noreste del país.

Tras acudir a una llamada de socorro en la carretera que conecta las poblaciones de Chibok y Damboa, los soldados rescataron «con éxito» a nueve víctimas.

Asimismo, lograron frustrar el intento de secuestro de dos personas en la carretera que une Buratai y Kamuya.

El noreste del país padece desde 2009 los ataques del grupo yihadista Boko Haram y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años. EFE

pmc/pa/alf