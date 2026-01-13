Nikki Glaser evitó chistes de ICE y Trump en los Globos de Oro por no acertar con el tono

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- La comediante estadounidense Nikki Glaser explicó que las razones por las cuales evitó hacer chistes sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ICE durante los Globos de Oro de este domingo fue por temor a no acertar con el tono.

«No es divertido… En algún momento iba a decir: ‘Me dicen del bar que nos hemos quedado sin hielo (que en inglés se traduce como ice). Y, ¿sabes?, en realidad no lo necesitamos. Y, de hecho, odio ice'», dijo Glaser, con un doble sentido sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE), en una entrevista en el programa de radio ‘The Howard Stern Show’.

«Simplemente sentí que incluso eso es demasiado trivial… Es difícil encontrar el tono adecuado», añadió la anfitriona de estos premios.

La comediante también le dijo a Stern que incluso mencionar el nombre del Trump le parecía demasiado político y contó que fue descartado un chiste que le propuso Steve Martin que jugaba con el reciente cambio de nombre del Kennedy Center para ironizar con que Trump estaría rebautizando otros espacios como el hotel Beverly Hilton.

Durante la gala Glaser tan solo mencionó el nombre del mandatario estadounidense una vez, concretamente en el monólogo de apertura en el que se mofó de la redacción de los archivos de Jeffrey Epstein.

«Hay tantos A-listers (artistas de primera línea), y cuando digo A-listers, me refiero a personas que figuran en una lista fuertemente censurada», dijo la comediante, jugando con el doble sentido de «A-lister» y la palabra «lista».

«Y el Globo de Oro a la Mejor Edición es para el Departamento de Justicia», añadió.

Glaser incluyó otro momento político al ironizar sobre CBS, emisora de la gala, tras la reciente cancelación de un segmento de ’60 Minutes’ sobre deportaciones.

«Y el premio a la edición más exagerada es para CBS News. Sí, CBS News, el nuevo portal de Estados Unidos para ver noticias basura», indicó la comediante.

La 83ª edición de los Globos de Oro se llevó a cabo unos días después de que un agente de ICE matara a Renee Good, una mujer de 37 años, en Mineápolis y una semana después de que EE.UU. atacara Venezuela y capturara al mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Pocos artistas se posicionaron políticamente en sus discursos durante la gala, pero entre ellos destacaron estrellas como Mark Ruffalo, quien en su paso por la alfombra roja denunció el autoritarismo y la poca moralidad el presidente estadounidense y portó el pin «BE GOOD» (se bueno) en honor a la víctima de ICE.

Otras celebridades que portaron dicho accesorio y otro más que decía «ICE OUT» fueron Jean Heart, Ariana Grande o Natasha Lyonne. EFE

