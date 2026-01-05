No es actual un video que muestra el derribo de una estatua de Hugo Chávez en Venezuela

3 minutos

Bogotá, 5 ene (EFE).- Un video que muestra el derribo de una estatua del fallecido mandatario de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013) no fue grabado durante una celebración tras la captura de Nicolás Maduro, a pesar de que así lo afirman usuarios en redes sociales al compartir dichas imágenes que, en realidad, circulan desde julio de 2024.

Perfiles en Facebook difunden una secuencia que muestra a un grupo de personas derribando la estatua de un hombre, ante la mirada de decenas de curiosos que reaccionan con entusiasmo y graban la escena con sus teléfonos móviles.

Los usuarios que difunden el video aseguran que se trata de una escultura de Chávez y que el video fue grabado tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

“Empiezan a caer los símbolos del régimen”, comenta un perfil en Facebook que comparte el clip.

HECHOS: Las imágenes no fueron grabadas recientemente, sino el pasado 29 de julio de 2024 durante las protestas desatadas en varias regiones del país por los resultados de los comicios presidenciales de ese año, en los que las autoridades electorales le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, como demuestra una búsqueda inversa de imagen e informaciones de medios de comunicación.

Es un video de 2024

En primer lugar, una búsqueda inversa encuentra el mismo video publicado en diferentes cuentas de redes sociales entre el 29 y el 30 de julio de 2024 con descripciones que indican que fue grabado en el estado de Guárico, Venezuela.

“En Calabozo, estado Guárico, también derribaron otra estatua de Hugo Chávez. ¡Se acabó el Miedo! (sic)”, comentaba un usuario que compartió el video en ese entonces.

A partir de esta información, se realizó una búsqueda con las palabras clave ‘derribo’, ‘estatua’ y ‘Chávez’ que localizó un video publicado el 30 de julio de 2024 en el canal de YouTube de la cadena británica BBC en el que se recopilan clips de manifestantes tumbando estatuas en estados como La Guaira (cercano a Caracas) y Guárico (centro).

En el segundo 0:16 de ese video aparece la misma escena que figura en la secuencia compartida en los últimos días, pero grabada desde otro ángulo y con un rótulo que dice “Calabozo, Guárico, Venezuela”. Coinciden el lugar, la forma de la estatua y la manera en que es derribada.

Un rastreo en línea localiza otro video similar incrustado en un artículo del medio Infobae, en el que se reportó la destrucción de estatuas de Hugo Chávez en el marco de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ratificó a Maduro como presidente de Venezuela.

Según informó la Agencia EFE el 29 de julio de 2024, al menos cuatro estatuas de Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013 a los 58 años siendo presidente, fueron derribadas por los manifestantes en las protestas.

En conclusión, un video que muestra el derribo de una estatua de Hugo Chávez no es actual ni guarda relación con la reciente captura del mandatario venezolano. Las imágenes circulan en internet desde el año 2024 y fueron grabadas en Guárico en el marco de unas protestas por los resultados de las elecciones presidenciales. EFE

dac/apr/lnm