No hay signos de dispersión de hidrocarburos en un barco ruso a la deriva en el Mediterráneo

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El barco ruso sin tripulación que fue blanco de un ataque a principios de marzo y que va a la deriva hacia Libia, no presenta ningún indicio de que las 700 toneladas de hidrocarburos que transporta se estén dispersando, declaró el viernes la protección civil italiana.

Rusia acusa a Ucrania de haber atacado a principios de marzo al Arctic Metagaz, de 277 metros de eslora, con drones lanzados desde las costas libias. El buque había zarpado de Murmansk, en el noroeste de Rusia, y transportaba gas natural licuado (GNL) con destino a Puerto Said, en Egipto.

Según Rusia, los 30 miembros de la tripulación fueron rescatados y el barco fue abandonado. Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, no ha hecho ningún comentario sobre el ataque.

El barco se encuentra en aguas internacionales, pero en la zona de búsqueda y salvamento (SAR) libia, indicó este viernes el jefe del servicio de prensa de la Protección Civil italiana, Pierfrancesco Demilito.

«Hasta este momento no tenemos ninguna información (…) de que el fuel haya empezado a dispersarse», dijo Demilito en rueda de prensa.

Según él, la cantidad de gas aun presente a bordo es difícil de calcular, pero es «potencialmente peligrosa» por riesgo de explosión.

El lunes, la portavoz del Ministerio ruso de Relaciones exteriores había afirmado que cuando se abandonó aún contenía combustible, en concreto «450 toneladas métricas de fuelóleo pesado y 250 toneladas métricas de gasóleo, así como una cantidad considerable de gas natural».

Imágenes tomadas por la AFP desde un avión del domingo, cuando estaba a 50 millas náuticas al suroeste de Malta, muestra algunas de sus partes ennegrecidas y muy dañadas por el fuego, y dos boquetes a cada lado.

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