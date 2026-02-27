Noboa aclara que la nueva ley no permite la minería en el parque nacional Galápagos

Quito, 27 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha aclarado este viernes que la nueva ley de minería aprobada la víspera por la Asamblea Nacional (Parlamento) no autoriza la minería de ningún tipo en el archipiélago de Galápagos, pero sí permite el retiro de material pétreo en el 3 % del territorio que no forma parte del parque nacional.

«Nuestros opositores salieron ahora con el máximo cuento: vamos a abrir las Galápagos a la minería privada y de yapa (extra) me van a mí encamando que yo soy minero también privado», ha comentado en una entrevista con radio Centro.

Noboa ha sido tajante en aclarar que en la ley, aprobada el jueves con 77 votos, «se prohíbe determinantemente, se prohíbe que exista cualquier tipo de actividad minera en el Parque Nacional Galápagos, que ocupa el 97 % del territorio».

«En el 3 % restante del territorio, que no es Parque Nacional Galápagos, se autoriza solo el retiro de material pétreo, no se permite minería ni metálica ni de ningún tipo de minería que puede contaminar», ha subrayado.

Además, ha recordado que hay tratados internacionales «que protegen al Parque Nacional Galápagos, que no los podemos violar».

El archipiélago de Galápagos, que se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, está declarado desde 1978 como Patrimonio Natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

