Noboa analiza temas de cooperación en una reunión con el rey de Noruega en Oslo

1 minuto

Quito, 10 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo una audiencia protocolaria con el rey de Noruega, Harald V, con quien exploró asuntos relacionados con cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, informó este miércoles la Presidencia del país andino.

En la cita, en la que también estuvo presente el príncipe heredero, Haakon Magnus, se analizaron, además, iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico.

«Este diálogo abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos países, fundamentado en la cooperación y una visión compartida de futuro», indicó la Presidencia.

Noruega es la última parada de una gira que comenzó Noboa la semana pasada y que lo llevó también a España y Emiratos Árabes Unidos.

En Oslo, Noboa participó en la ceremonia en la que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibió, en manos de su hija Ana, el Premio Nobel de la Paz. EFE

sm/ajs