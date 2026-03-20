Noboa dice que Colombia «en un mes saldrá con otro cuento» así pida disculpas a Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que «así haya o no haya disculpas» por parte de Colombia, que descartó la existencia de 27 cuerpos calcinados en la frontera por supuestos bombardeos, como dijo su homólogo, Gustavo Petro, «en un mes saldrán con otro cuento».

«Yo creo que así haya disculpas o no haya disculpas, en un mes me saldrán con otro cuento. Están en época de elecciones allá y también están teniendo ciertos problemas en su misma campaña», dijo el mandatario ecuatoriano en radio Centro en referencia a los comicios presidenciales colombianos del próximo 31 de mayo.

Noboa reiteró que «Medicina Legal colombiana comprobó que no» existe registro de 27 cuerpos calcinados entre los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (sur) en estos días, como había dicho Petro después de denunciar el lunes que estaban siendo bombardeados desde Ecuador.

El presidente colombiano agregó el martes que una bomba lanzada desde Ecuador había sido hallada en Colombia, en momentos en que Quito despliega operaciones militares con la colaboración de Estados Unidos para atacar al crimen organizado en la zona fronteriza.

Noboa negó esas acusaciones y aseguró que los operativos se están realizando en territorio ecuatoriano.

El director de Medicina Legal de Colombia, Ariel Cortés, aseguró este jueves en un medio local que solo tenían un reporte de 14 cuerpos calcinados recuperados en el lado colombiano de la frontera por dos hechos ocurridos en enero y que no estaban relacionados con supuestos bombardeos.

El Gobierno de Ecuador anunció el miércoles la conformación de una comisión binacional con Colombia para investigar ‘in situ’ la aparición de la bomba sin explotar en un campo colombiano de cultivos de coca cercano a la frontera.

Ecuador y Colombia también se encuentran inmersos desde febrero en una guerra comercial que inició el presidente Noboa, al imponer una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y otras medidas, y Ecuador subió el gravamen al 50 % desde el 1 de marzo.

Con respecto al tema comercial, Noboa dijo este viernes que Petro también está teniendo «presión de los industriales», ya que la balanza comercial negativa que tenía Ecuador con ese país se ha revertido tras los aranceles.

«Nuestra balanza comercial del 1 de febrero al 15 de marzo de 2025 fue negativa 108 millones de dólares. Nosotros exportamos a Colombia 105 millones e importamos 213 millones de dólares. Este año nosotros exportamos 155 millones e importamos 92,8 millones, una balanza comercial positiva de 62,8 millones», añadió.

También, comentó que no ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, por este tema con Colombia, como dijo Petro que le había pedido. EFE

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