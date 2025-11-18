Noboa viaja a EE.UU. tras el rechazo en referéndum a la propuesta sobre bases extranjeras

Guayaquil (Ecuador), 17 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este martes a Estados Unidos, después de la derrota que sufrió el domingo en el referéndum que él impulsó y en el que buscaba la aprobación en las urnas, entre otros temas, del retorno de las bases militares extranjeras, que podía a abrir la posibilidad de que EE.UU. volviera a tener presencia en el Pacífico Este Tropical.

El mandatario ecuatoriano estará en Estados Unidos hasta el jueves y viajará acompañado por el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y una comitiva de apoyo, según se señala en un decreto ejecutivo firmado este lunes.

En el documento no se detalla qué específicamente hará Noboa en ese país y su agenda tampoco ha sido revelada por la Presidencia, pero entre los considerandos del decreto se menciona que «es interés del Gobierno de Ecuador fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales».

Hace dos semanas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estuvo en Ecuador para visitar las bases militares de Manta y Salinas, en la costa ecuatoriana, en donde había la posibilidad de que EE.UU. pudiera volver a instalarse después de su salida del país en 2009 si se aprobaba esa propuesta en el referéndum.

Sin embargo, el ‘No’ ganó en la pregunta con la que se buscaba eliminar de la Constitución la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país.

Las otras tres cuestiones, sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, la eliminación de la financiación pública a partidos políticos y la reducción del número de Asambleístas, también fueron rechazadas.

La semana pasada el Gobierno de Estados Unidos también anunció un acuerdo con Ecuador para eliminar en algunos productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al país andino, que comenzaron en abril en 10 % y se incrementaron al 15 % desde agosto.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano, EE.UU. eliminó la sobretasa a 105 productos, pero tenía «aún en desarrollo» un proceso de negociación comercial con ese país sobre varios productos. EFE

cbs/sbb