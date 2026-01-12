Noruega anuncia en Kiev una ayuda de emergencia de 340 millones para el sector energético

Kiev, 12 ene (EFE).- El ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, anunció este lunes durante su visita a Kiev una ayuda de emergencia de 340 millones de euros a Ucrania para apoyar al sector energético y al Gobierno a mantener los servicios esenciales ante los constantes ataques rusos contra la infraestructura crítica en medio de las gélidas temperaturas.

«Hoy hace un frío intenso en Kiev, con una temperatura de 16 °C bajo cero. Solo podemos imaginar cómo es para las personas que se quedan sin electricidad durante seis horas seguidas. Ahora estamos proporcionando fondos que Ucrania necesita desesperada y urgentemente», indicó Eide.

«La infraestructura que suministra electricidad a los ciudadanos está siendo atacada por Rusia varias veces a la semana. Garantizar que las personas puedan mantenerse calientes, cocinar y llevar una vida razonablemente normal es vital para permitirles perseverar en esta guerra, una guerra que están librando en nombre de todos nosotros», recalcó el jefe de la diplomacia noruega.

Parte de los fondos noruegos irán a cubrir las necesidades energéticas urgentes, incluidas compra de gas y reparaciones de la infraestructura dañada por los ataques rusos.

«Se necesitan fondos para apoyar la compra de gas que puede suministrarse rápidamente. También es necesario reparar la infraestructura dañada y adquirir piezas de repuesto», afirmó Eide.

Otra parte irá al apoyo presupuestario de Ucrania, que ayudará a aliviar la situación hasta que el mecanismo de préstamo acordado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en diciembre esté en funcionamiento. EFE

