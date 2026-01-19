Noruega expresa su tristeza y sus condolencias por las víctimas del accidente de trenes

Copenhague, 19 ene (EFE).- El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, expresó este lunes su profunda tristeza por el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en Córdoba, en el sur de España, en el que han fallecido al menos 39 personas, y expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

«Estoy profundamente entristecido por la terrible noticia del accidente ferroviario en Andalucía, España, donde dos trenes de alta velocidad descarrilaron anoche», escribió el jefe del Gobierno noruego en su cuenta de la red social X.

Støre expresó en nombre del Gobierno de Noruega sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas y el deseo de una pronta recuperación a los heridos.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga el domingo por la tarde con destino a Puerta de Atocha, en Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. EFE

