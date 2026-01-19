Noruega notifica a miles de propietarios sobre posibles requisiciones en caso de conflicto

Las autoridades de defensa de Noruega informaron este lunes que varios miles de dueños de inmuebles, barcos y maquinaria del país recibirán una carta informándoles de que sus bienes podrían ser requisados en caso de que estalle una guerra.

«Estas requisiciones permitirán que las fuerzas armadas, en caso de guerra, tengan acceso a los recursos necesarios para la defensa del país», explicaron las autoridades militares en un comunicado.

En total, para 2026, se emitirán unas 13.500 requisiciones «preparatorias».

Su objetivo es informar a estos propietarios de que sus bienes podrían ser utilizados, si fuera necesario y en caso de conflicto, por las fuerzas armadas. En tiempos de paz, no tendrán ninguna consecuencia práctica.

«Noruega se encuentra en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial», indicó el jefe de la Organización Logística de las Fuerzas Armadas (FLO), el general de división Anders Jernberg.

«Nuestra sociedad debe estar lista para afrontar crisis de seguridad y, en el peor de los casos, una guerra», añadió.

Noruega se presenta como los «ojos y oídos» de la OTAN en el norte. Comparte una frontera marítima y 198 kilómetros de frontera terrestre con Rusia.

