Noruega se abre a contribuir con soldados a fuerza de seguridad en Ucrania con bálticos

1 minuto

París, 6 dic (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se abrió este martes a la posibilidad de que su país contribuya con soldados a una fuerza de seguridad en Ucrania junto a los países bálticos una vez haya un alto el fuego «creíble» en el país, según la agencia NTB.

«Lo que digo ahora es que Noruega va a contribuir al esfuerzo necesario para estas garantías de seguridad» que los líderes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania pretendían finalizar este martes en París, señaló Støre, según la misma fuente.

Precisó que una vez haya un alto el fuego, los países nórdicos y bálticos asumirán «la responsabilidad de crear una brigada ucraniana propia dentro de Ucrania».

El mandatario noruego no descartó que militares noruegos también puedan entrenar a militares ucranianos dentro de Ucrania.

«Pero la defensa de la frontera de Ucrania (…) debe estar a cargo del Ejército ucraniano, y nosotros contribuiremos a que tengan la capacidad para hacerlo», añadió.

Noruega ha contribuido a la creación de un centro de entrenamiento más grande para soldados ucranianos en Polonia. EFE

