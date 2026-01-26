Nubank anuncia la apertura de oficina en Buenos Aires como parte de su plan de expansión

São Paulo, 26 ene (EFE).- El banco digital brasileño Nubank anunció este lunes la apertura de una oficina en Buenos Aires como parte de su estrategia global de expansión, que contará con una inversión de más de 474 millones de dólares, aunque no especificó si retomará sus operaciones en el mercado financiero argentino.

Una fuente de la empresa afirmó a EFE que la sede en Buenos Aires funcionará bajo el concepto de «hub», siguiendo los mismos esquemas anunciados «para otras locaciones» de la firma, y confirmó que, si bien la decisión estratégica está confirmada, aún no existe una fecha definida para la apertura oficial de las instalaciones.

La apertura de la oficina argentina forma parte de su estrategia de expansión para los próximos cinco años, que contará con una inversión de más de 2.500 millones de reales (aproximadamente 474 millones de dólares), que también fue anunciada este lunes.

El plan de la compañía incluye la apertura de una oficina en Washington, que se sumará a las otras que ya operan en Estados Unidos, en Miami y Palo Alto; y en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, y Belo Horizonte, en Brasil; así como Ciudad de México y Bogotá, donde el neobanco también mantiene operaciones.

Según el comunicado de la empresa, la expansión busca acompañar el crecimiento del número de clientes en México, Colombia y Brasil, que en apenas cinco años saltó de 59 millones a más de 127 millones.

Recientemente, Nubank, fundado en 2013, solicitó licencia para operar como banco en Estados Unidos y Brasil. EFE

