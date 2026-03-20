Nueva Jersey demanda a Seguridad Nacional para frenar centro de detención para inmigrantes

3 minutos

Nueva York, 20 mar (EFE).- El estado de Nueva Jersey (EE.UU.) presentó este viernes una demanda con la que busca evitar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conviertan un almacén en uno de sus municipios en un centro de detención para albergar hasta 1.500 inmigrantes.

De acuerdo con la demanda, las agencias han ignorado leyes «fundamentales» que el Congreso exige cumplir para convertir un almacén en el municipio de Roxbury en un centro para inmigrantes.

Según un comunicado de la gobernadora Mikie Sherrill, en el que informa de la demanda, el ICE planea convertir y operar un centro de detención sin abordar las graves preocupaciones estatales y locales sobre el agua, el alcantarillado y la seguridad pública, sin tener en cuenta el entorno sensible del sitio ni considerar si este almacén es un lugar apropiado.

La demanda busca remedio del tribunal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Cooperación Intergubernamental (ICA) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

«Aunque el DHS no consultó a los funcionarios estatales y locales con antelación a su decisión de establecer un centro de detención con capacidad para 1.500 personas en el almacén, estos reaccionaron con rapidez una vez que se dio a conocer la decisión final: la gobernadora Sherrill expresó su ‘firme oposición’ y el Concejo de Roxbury ‘manifestó unánimemente su oposición'», señala el documento.

Destacan en la demanda presentada por la Fiscalía general del estado que el almacén en Roxbury «es un centro logístico apto para paquetes de Amazon Prime, no para personas», y que, pese a que podrá albergar a 1.500 detenidos y a cientos de empleados del ICE, solo cuenta con cuatro inodoros.

También argumentan preocupación por el agua, el impacto ambiental y las necesidades de atención médica.

«En los centros de detención del DHS, que han servido como vectores para brotes de enfermedades, correrían el riesgo de desbordar rápidamente el Servicio Médico de Emergencia voluntario de Roxbury, que cuenta con dos ambulancias», argumentan además en la demanda, en la que piden al tribunal que detenga que el Gobierno establezca el centro para inmigrantes.

Afirman al tribunal que la omisión del DHS de elaborar un informe público sobre «los profundos impactos» que tendrá su decisión —incluyendo su repercusión en un área que suministra más del 70 % del agua potable a los habitantes de Nueva Jersey, así como en importantes sistemas de alcantarillado— resulta «legalmente fatal».

«La seguridad y el bienestar de los habitantes de Nueva Jersey siempre serán mi máxima prioridad y los planes de la Administración para un centro de detención en Roxbury no harán que nuestros residentes estén más seguros. Por el contrario, este centro sobrecargará los servicios e infraestructura locales”, aseguró la gobernadora demócrata. EFE

rh/jco/mra