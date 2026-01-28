Nueva York reclama prioridad para juzgar a Mangione por asesinato frente a sistema federal

Nueva York, 28 ene (EFE).- La Fiscalía del Distrito de Manhattan solicitó este miércoles que el juicio estatal contra Luigi Mangione por asesinato comience el 1 de julio, y destacó que el estado de Nueva York tiene la prioridad y el derecho de juzgar al acusado antes de que lo haga el sistema federal en un juicio paralelo.

Mangione está acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan.

La selección del jurado para el juicio federal contra Mangione podría empezar el 8 de septiembre y el juicio programarse para este octubre o enero de 2027, dependiendo de si el hombre de 27 años se enfrenta a una acusación de pena de muerte, lo cual podría retrasar ese proceso de selección de jurado.

En la carta enviada hoy, la Fiscalía de Manhattan, que aplica la ley estatal en delitos ocurridos en este condado, argumenta que esperar a que termine el juicio federal retrasaría injustamente y perjudicaría la justicia y los intereses del estado.

«El estado de Nueva York tiene un interés soberano primordial en procesar delitos violentos cometidos dentro de sus fronteras. El asesinato de Thompson fue un ataque brutal ocurrido en una calle pública concurrida en el corazón de Manhattan. Las fuerzas de seguridad locales y estatales dedicaron recursos masivos para identificar y detener al acusado. El derecho de los ciudadanos de Nueva York a ver que se haga justicia de manera rápida y transparente en sus propios tribunales es fundamental», anota la misiva.

La abogada defensora de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, se mostró sorprendida en una declaración a los medios y adelantó que entregará documentos para oponerse al reclamo, que calificó de «no realista», en los próximos días.

«El gobierno federal ya tiene una fecha de juicio en firme en septiembre. Como asunto práctico, el equipo defensor del Sr. Mangione necesitará el resto del año para preparar ese juicio», explicó la abogada.

El asesinato de Thompson se produjo en la Gran Manzana, pero Mangione fue detenido por la policía en un McDonald’s de Pensilvania cinco días después del tiroteo.

Además, la carta de la Fiscalía de Manhattan anota que el acusado fue arrestado por cargos estatales de Nueva York meses antes de que se presentara cualquier cargo federal.

«De hecho, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (federal) ha declarado públicamente que su oficina espera que el caso estatal proceda primero», anota la misiva.

Por último, la Fiscalía de Manhattan destaca que si el juicio estatal no comienza en julio, es casi seguro que se retrasará hasta después de la conclusión del juicio federal.

Según esa autoridad, si el juicio estatal se fija para el 1 de julio, el tribunal podrá «resolver todas las mociones pendientes en mayo y ofrecer a ambas partes tiempo suficiente para los preparativos finales del juicio». EFE

