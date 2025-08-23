Nuevas diferencias en la coalición alemana en torno a la presidenta del parlamento

2 minutos

Berlín, 23 ago (EFE).- Una serie de gestos de la presidenta del Bundestag, cámara baja del parlamento, Julia Klöckner, interpretados como aproximación a sectores ultraconservadores, han causado nuevas molestias en la coalición de Gobierno y el vicecanciller socialdemócrata, Lars Klingbeil, ha admitido que tiene cosas que aclarar con la política cristianodemócrata.

La asistencia de Klöckner a un acto de su partido en Renania-Palatinado en el que también estaba presente el empresario Frank Gottard, que ha aportado financiación al portal ultraconservador Nius, ha suscitado críticas.

La reacción de Klöckner a las críticas -dijo que posturas como las de Nius o la del diario alternativo de izquierda taz eran cosas que tenían que ser aceptadas en medio de la discusión democrática – no ha servido para calmar el ambiente sino para agitarlo aún más.

«Vote por Julia Klöckner (para la presidencia del Bundestag) pero acepto que hay ciertas cosas que me irritan, como poner el taz a la altura de Nius», dijo Klingbeil en declaraciones al grupo de medios Funke.

Klingbeil agregó que no se podía imaginar que el ya fallecido expresidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, hubiera incurrido en una declaración semejante.

Al ser preguntado acerca de si volvería a votar por Julia Klöckner Klingbeil evitó responder con claridad. «Tengo algunas preguntas que hacerle a Julia Klöckner pero prefiero hacérselas directamente», dijo.

Klöckner ya había generado otro debate al prohibir que durante el día del orgulo gay se izara la bandera igualitaria en el Bundestag como últimamente había sido tradición.

Los grupos parlamentarios de Los Verdes y de La Izquierda reaccionaron asistiendo a la sección plenaria vestidos con prendas cuyos colores combinados formaban la bandera igualitaria.

Protocolariamente la presidencia del Bundestag es el segundo cargo en Alemania, por debajo del presidente y por encima del canciller, y el presidente o presidenta -que pertenece siempre al grupo parlamentario mayoritario- tradicionalmente procura mostrar cierta neutralidad política.EFE

rz/jgb