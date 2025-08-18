The Swiss voice in the world since 1935

Nuevas lluvias monzónicas dejan más de 20 muertos en Pakistán

Devastadoras lluvias dejaron al menos 20 muertos este lunes en el norte de Pakistán, en una región en donde han fallecido ya más de 300 personas debido a precipitaciones monzónicas que comenzaron a mediados de la semana pasada, confirmaron funcionarios locales.

Las lluvias han provocado inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra que han arrasado pueblos enteros, dejando habitantes atrapados entre los escombros y más de 200 desaparecidos.

«Un aguacero en Swabi destruyó completamente varias viviendas, matando a más de 20 personas», dijo a AFP un funcionario en este distrito de la montañosa provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste y fronteriza con Afganistán.

Varias localidades fueron completamente arrasadas por fuertes precipitaciones registradas en muy poco tiempo, dijo otro funcionario local, quien confirmó la cifra de fallecidos.

Las más recientes lluvias detuvieron las labores de búsqueda de desaparecidos por parte de voluntarios y trabajadores que se esforzaban en rescatar sobrevivientes y recuperar los cuerpos de los fallecidos.

Nisar Ahmad, un voluntario de 31 años del distrito de Buner, el más afectado, dijo que 12 aldeas habían sido destruidas y que habían recuperado 219 cadáveres. «Docenas de cuerpos aún están enterrados bajo el lodo y las rocas y solo pueden ser recuperados con maquinaria pesada», explicó, «sin embargo, los caminos improvisados construidos para acceder a la zona fueron destruidos de nuevo por las lluvias».

Muchas personas huyeron de sus hogares buscando refugio bajo las estructuras dañadas aún en pie y hacia las montañas de Buner, una zona de terreno agreste. 

«Niños y mujeres están corriendo hacia las montañas para escapar», relató Hazrat Ullah, un residente de Buner de 18 años de edad, a AFP.

Según las autoridades, más de 340 personas han muerto desde el inicio de las fuertes lluvias en Khyber Pakhtunkhwa el jueves y se esperan nuevas inundaciones repentinas durante los próximos días.

