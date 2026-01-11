Nuevas protestas en Irán entre denuncias de «masacre» de manifestantes

Los iraníes salieron de nuevo a las calles el sábado por la noche para protestar contra el gobierno a pesar de un apagón de internet, entre denuncias de grupos de derechos humanos que acusan este domingo a las autoridades de cometer una «masacre» para sofocar las manifestaciones.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.

– Hospitales «abrumados» –

El apagón de internet «ya ha superado las 60 horas (…) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes en un momento clave para el futuro del país», afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

En varios videos, que no han podido ser verificados por la AFP, se ve a varias personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos en la represión.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma haber confirmado la muerte de 116 personas vinculadas a las protestas. Incluye a 37 miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios.

Varios activistas temen que el número real de víctimas sea mucho mayor.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido «relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet».

Añadió que los hospitales están «abrumados», las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

El ministro del Interior, Eskandar Momeni, declaró el sábado a la televisión pública que los actos de «vandalismo» disminuyen.

– Detenciones «significativas» –

En el mismo medio, el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, dijo que las autoridades realizaron detenciones «significativas» de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche. No aclaró cuántas ni reveló sus identidades.

El jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, distinguió entre las protestas por las dificultades económicas, que calificó de «completamente comprensibles», y los «disturbios», en su opinión «muy similares a los métodos de los grupos terroristas», informó la agencia de noticias Tasnim.

Teherán está casi paralizado, constató un periodista de la AFP. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas y aunque algunas tiendas están abiertas, muchas otras han cerrado.

Quienes abren echan el cierre en torno a las 16H00 o 17H00 de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad se despliegan.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del derrocado sah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, pidió más manifestaciones para este domingo. «No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a vuestro lado», dijo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apoyado las protestas y amenazado con una acción militar contra las autoridades iraníes «si empiezan a matar a gente».

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, advirtió este domingo que el país golpeará objetivos militares y navales de Estados Unidos si Washington lo ataca.

«En caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos, tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos», dijo, citado por la televisión pública. Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

